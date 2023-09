« On va t'égorger, on va te faire une Hitler ». Le jeune homme auteur de ces menaces a été interpellé lundi par des policiers, dans un collège d'Alfortville (Val-de-Marne), où il est scolarisé. Embarqué en plein cours, l'adolescent a été placé en garde à vue et a reconnu les faits.

Selon des informations de BFMTV, la victime, une jeune fille transgenre âgée de 15 ans et scolarisée en seconde au lycée Maximilien Perret d'Alfortville se rend le 18 septembre au commissariat, accompagné de son père, pour dénoncer des faits de harcèlement, des propos homophobes et des menaces de mort.

Elle explique avoir reçu sur le compte Instagram de sa classe, plusieurs messages à caractère homophobe et l’invitant à se donner la mort: « On va t'égorger, on va te faire une hitler, on va faire de la propagande avec ta tête, ferme ta gueule si tu ne veux pas être traumatisé, j'ai une haine envers ta race, casse-toi vas mourir, suicide-toi sale PD, travelo ».

L’auteur de ces menaces est rapidement identifié par la brigade locale de protection de la famille. Quelques heures plus tard, vers 16 heures, les enquêteurs se rendent dans le collège d'Alfortville (Val-de-Marne), où est scolarisé le jeune garçon soupçonné d'avoir envoyé des menaces. Ils l'interpellent en plein cours et le placent en garde à vue.

Le collégien mis en cause reconnaît les faits, expliquant être tombé sur la photo de la victime et l'avoir insulté dans « un excès de colère qu'il n'a pas pu contrôler ». Une enquête pour violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et menaces de mort a été ouverte mardi matin, a précisé le parquet de Créteil. Le fait que ces infractions aient été commises en raison du genre ou de l'orientation sexuelle de la victime a été retenu comme circonstance aggravante, a ajouté cette source.