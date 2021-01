Neige : 32 départements en vigilance orange

Un épisode neigeux touche de nombreuses parties de la France, ce samedi 16 janvier. 32 départements sont placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France.

Les premières neiges se sont bien produites en fin de matinée, notamment vers la Haute-Normandie, et l'Ile-de-France, donnant entre 1 cm comme à Paris-Montsouris et 3 cm comme à Toussus-le-Noble dans les Yvelines, voire localement 5cm. Les quantités de neige au sol attendues sur l'épisode sont comprises entre 1 et 3 cm localement 5 cm, notamment pour l'Ile-de-France, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord, indique Météo France