Mort de Michel Bouquet : l'hommage de Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi

Crédits Photo: Ludovic MARIN / AFP

Pierre Arditi, Fabrice Luchini et Muriel Robin arrivent pour la cérémonie d'hommage en l'honneur de Michel Bouquet, le 27 avril.

Le comédien Michel Bouquet est mort le 13 avril 2022, à l'âge de 96 ans. Afin de saluer son immense carrière, Michel Bouquet a eu droit à un hommage national ce mercredi 27 avril 2022 aux Invalides. Son éloge funèbre a été prononcé par Emmanuel Macron. Outre la famille et les proches de Michel Bouquet, dont Juliette Carré, plusieurs personnalités issues du monde du cinéma et du théâtre ont aussi assisté à cet hommage. Lors de cette cérémonie, Fabrice Luchini, Pierre Arditi, et Muriel Robin, ont pris la parole.

Fabrice Luchini a notamment tenu à saluer « le génie », « la chaleur humaine », « l’intelligence », mais aussi « la drôlerie » de cet acteur exceptionnel.

Muriel Robin, qui fut l’élève de Michel Bouquet au Conservatoire, a évoqué leurs souvenirs ensemble dans une lettre très émouvante :

« Il y a 15 ans, le métier me tuait, vous m’avez dit, « Tu n’as pas le droit, Muriel! » Vous m’avez sans doute empêchée de mourir ».

Pierre Arditi a rappelé à quel point « jouer était une nécessité intime » pour Michel Bouquet :

« Tu n’as pas réussi à te faire oublier, tant tes incarnations sont immenses, inattendues, uniques. Ionesco, Molière, Camus, Anouilh et tant d’autres le savent eux, qui te bénissent sûrement de les avoir si magnifiquement servis et éclairés ».

Inoubliable dans Le roi se meurt de Ionesco (qu’il a joué pas moins de 800 fois) et dans L’Avare de Molière, Michel Bouquet est décédé le 13 avril après plus de 75 ans de carrière.