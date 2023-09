Maltraitance dans les crèches privées : "Il faut changer la donne sur la question des contrôles", selon Aurore Bergé

Crédits Photo: Capture d'écran DR / BFMTV RMC

Aurore Bergé, était l'invitée de BFMTV et RMC ce jeudi 7 septembre.

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, était l'invitée de BFMTV et RMC ce jeudi.

La ministre des Solidarités et des Familles a été interrogée sur BFMTV et RMC ce jeudi sur les cas de maltraitance dans les crèches privées suite à une enquête publiée par des journalistes. Aurore Bergé souhaite renforcer les contrôles et lutter contre le "manque de personnels", "pas assez bien rémunérés", selon elle.

Aurore Bergé a présenté plusieurs pistes pour lutter contre les cas de maltraitances dans les crèches privées. Elle souhaite "changer la donne" sur la question des contrôles. Elle plaide pour que ces contrôles soient "beaucoup plus systématiques" et "inopinés" au sein des établissements.

Elle souhaite également que des contrôles soient menés dans les grands groupes privés.

Aurore Bergé souhaite "changer la loi" et s'appuyer sur le texte qui doit créer le "service public pour la petite enfance" (SPPE).