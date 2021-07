Londres : une statue en hommage à la princesse Diana a été dévoilée

Crédits Photo: Capture d'écran Reuters / DR

Une statue de la princesse Diana a été dévoilée à Londres, ce jeudi 1er juillet, en présence du prince Harry et William.

Le prince Harry et le prince William se sont retrouvés ce jeudi à Londres pour inaugurer une statue de la princesse Diana, décédée il y a 24 ans dans un accident de voiture à Paris.

Diana Spencer aurait eu 60 ans aujourd'hui. Les princes Harry et William ont inauguré ce jeudi une statue en hommage à leur mère Lady Di, décédée tragiquement à Paris en 1997.

Cette cérémonie s’est déroulée dans le « jardin enfoui » de Kensington, l'ancienne résidence de la princesse de Galles, née Diana Spencer, et celle de son fils William, héritier de la couronne.

L'œuvre a été réalisée par le sculpteur anglais Ian Rank-Broadley.

Selon des informations de LCI, les princes William et Harry sont apparus tout sourire au moment de retrouver leur oncle Charles Spencer et leurs tantes Sarah et Jane.

Un communiqué commun des princes William et Harry, transmis par Kensington Palace, a été publié à cette occasion :

« En ce jour, qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous rappelons son amour, sa force et son caractère. Des qualités qui ont fait d'elle une force oeuvrant pour le bien dans le monde, changeant un nombre incalculable de vies pour le mieux. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous et nous espérons que cette statue sera vue pour toujours comme un symbole de sa vie et de son héritage. Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail remarquable, aux amis et donateurs qui ont aidé à réaliser ceci et à tous ceux autour du monde qui ont gardé la mémoire de notre mère en vie ».

Si la cérémonie est privée, la statue sera visible par tous gratuitement dès vendredi, « dans les heures d'ouverture de Kensington Palace », selon la BBC.