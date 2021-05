Les Républicains : "Il y a de quoi faire une belle équipe de France mais il n'y a pas de chef d'équipe", selon Michel Barnier 

Michel Barnier, l'ancien négociateur européen pour le Brexit et membre des Républicains, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV ce mercredi 26 mai. Il a été interrogé sur de nombreux sujets politiques et sur des thématiques concernant la France et ses relations avec ses voisins européens comme la situation des pêcheurs dans la Manche.