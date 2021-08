Les refuges animaliers submergés de chats et chiens abandonnés

Crédits Photo: Mladen ANTONOV / AFP

Les refuges pour animaux sont saturés du fait de l'abandon massif de chiens et chats lors des vacances, un phénomène exacerbé cette année par le contrecoup de la crise sanitaire pendant laquelle des animaux ont été achetés sur un coup de tête avant d'être abandonnés. Entre le 1er mai et le 23 juillet, 11.335 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA sur l'ensemble du territoire, soit plus de 7% de plus qu'en 2019 sur la même période. L'augmentation la plus forte concerne les chats et les nouveaux animaux de compagnie (+24%).