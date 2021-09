Les quatre touristes envoyés par SpaceX dans l'espace pendant trois jours sont revenus sur Terre

vidéo

Les quatre touristes spatiaux qui orbitaient depuis trois jours autour de la Terre dans une capsule Dragon de SpaceX ont amerri samedi soir dans l'océan Atlantique, au large des côtes de la Floride. Il s'agissait de la première mission orbitale de l'Histoire n'ayant comporté aucun astronaute professionnel à bord : l'équipage était composé du milliardaire Jared Isaacman, qui a financé la mission pour un montant non communiqué, et trois personnes invitées : une survivante d'un cancer pédiatrique invitée pour symboliser "l'espoir", un père de famille tiré au sort après avoir fait un don à l'hôpital pédiatrique St-Jude, et une professeure de géologie.