Les liens cachés, cette nouvelle technique des vendeurs de contrefaçons sur Internet

Des vendeurs de contrefaçons utilisent une nouvelle technique pour écouler leurs produits sur Internet : les liens cachés. Sur des plateformes comme WhatsApp ou Telegram, ils proposent des produits contrefaits sous le nom de grandes marques de luxe. Par exemple, un faux sac Louis Vuitton est vendu pour 56 euros. Pour effectuer l'achat, les acheteurs reçoivent un lien, mais lorsqu'ils cliquent, ils sont redirigés vers un produit légitime sur AliExpress. Cette utilisation d'AliExpress comme couverture est expliquée par la réputation positive de la plateforme et par le fait que les grandes entreprises américaines ou françaises réagiraient plus rapidement à la vente de contrefaçons que les entreprises chinoises. Bien que le groupe Alibaba, propriétaire d'AliExpress, affirme mener une politique vigoureuse contre les produits contrefaits, le nombre de comptes signalés semble insignifiant par rapport à l'ampleur du problème via ces liens cachés.

