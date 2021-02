Le trafic de stupéfiants représente quatre milliards d'euros par an en France

vidéo

Dans "Les narcos français brisent l’omerta", Frédéric Ploquin, journaliste spécialisé dans le banditisme et la police, raconte le trafic et le blanchiment de l’argent de la drogue après avoir rencontré des narcotrafiquants français. Interrogé par Franceinfo, il dévoile quelques chiffres de cette gigantesque économie parallèle : "Aujourd’hui, le marché du trafic de stupéfiants en France, c’est environ quatre milliards d’euros par an. Chaque mois, ce sont 40 tonnes de cannabis ou d’herbe qui rentrent sur le territoire, c’est-à-dire que chaque jour, les Français roulent à peu près 1,2 ou 1,3 tonnes de shit ou d’herbe", déclare-t-il. Le journaliste affirme que certains pays ne peuvent plus se passer de l’argent de la drogue injectée dans leur économie.