La Russie et l'Ukraine pourraient signer un accord sur les exportations de céréales

L'accord devrait permettre une sortie par la mer Noire des céréales ukrainiennes bloquées par la guerre et un allégement des entraves à l'exportation de grains et engrais russes.

Selon la présidence turque des Nations Unies, l’Ukraine et la Russie signeront ce vendredi un accord pour la reprise des exportations ukrainiennes de céréales depuis les ports de la mer Noire.

La Russie et l'Ukraine, troisième et quatrième exportateurs mondiaux de céréales, enverront respectivement leurs ministres des Infrastructures et de la Défense à une cérémonie de signature prévue dans les bureaux du palais de Dolmabahce à Istanbul, ont déclaré trois sources à Reuters.

Le Kremlin a confirmé que son ministre de la Défense Sergueï Choigou signerait l'accord conclu par la Turquie et l’ONU. De son côté, Volodymir Zelensky a laissé entendre dans une allocution vidéo diffusée la veille que les ports ukrainiens de la mer Noire pourraient bientôt être débloqués.

Plus de 20 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées, ne pouvant être exportées depuis le port d'Odessa.