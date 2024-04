La Nasa dévoile sa sonde Clipper avant son voyage vers Jupiter et Europe

La Nasa a dévoilé jeudi 11 avril une sonde interplanétaire destinée étudier d’Europe, une des dizaines de lunes de Jupiter, qui pourrait abriter des traces de vie sous sa surface glacée. D'une valeur de cinq milliards de dollars, soit 4,7 milliards d’euros environ, la sonde doit partir en octobre à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX à destination d'Europe, l'une des dizaines de lunes de Jupiter, la plus grande planète du système solaire.

Le voyage, qui doit durée cinq ans, doit passer notamment par Mars, avant d'entrer en orbite autour de Jupiter et Europe en 2031. Le tout pour répondre à une des plus grandes questions que se posent les scientifiques : « sommes-nous seuls dans le cosmos ? ». Si une preuve de vie était découverte, « ce serait (une avancée) énorme pour comprendre à quel point la vie est répandue dans l’univers », explique à l'AFP Bob Pappalardo, scientifique de la mission.

« Nous avons des instruments comme des caméras, des spectromètres, un magnétomètre et un radar qui peuvent (...) pénétrer la glace, rebondir sur l'eau liquide et revenir à la surface pour nous indiquer à quel point la glace est épaisse et où l'eau liquide se situe », précise Bob Pappalardo. « Si les lunes autour des planètes éloignées des étoiles pouvaient héberger la vie, alors le nombre de possibilités dans le système solaire, dans l'univers, que la vie soit présente, augmente drastiquement, je pense », estime Jordan Evans, chef de projet pour la mission Europa Clipper.

Une mission qui ne sera pas aisée pour la sonde. Un puissant champ de radiations englobe le satellite naturel de Jupiter et il pourrait abîmer les instruments de Clipper. De plus, à cause de la distance, les données de la sonde mettront 45 minutes à arriver au poste de contrôle.

La mission, dont la planification a commencé à la fin des années 1990, doit se terminer vers 2034, quand Clipper aura atteint la fin de sa durée de vie utile.