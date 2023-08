L'avocat d'Hedi estime qu'"il y a un risque de récidive de concertation" si la détention provisoire du policier n'est pas maintenue

Crédits Photo: BFM

L'avocat d'Hedi, Me Jacques Preziosi

L'avocat de Hedi demande à ce que le policier soit maintenu en détention provisoire afin d'éviter "un risque de récidive de concertation". Me Jacques Preziosi estime que les différents accusés se sont mis d'accord en amont pour accorder leurs versions des faits. L'avocat estime que le policier accusé "n'a pas dit la vérité pleine et entière" et dénonce "l'amnésie collective" des personnes ayant participé à l'intervention de police durant laquelle se sont déroulés les faits reprochés.

Le policier, qui conteste sa détention provisoire dans une affaire de violences en marge des émeutes à Marseille, a admis ce jeudi 3 août un tir de LBD. Pourtant, « rien ne prouve » que ce soit ce tir qui ait blessé le jeune Hedi, selon son avocat, Me Pierre Gassend. Me Jacques Preziosi, l'avocat d'Hedi estime quand à lui que ce sont des "aveux coupables"