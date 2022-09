L'acteur Tom Hardy a remporté incognito un tournoi de jiu-jitsu

Tom Hardy

L'acteur Tom Hardy, star de "Venom" ou de "Mad Max: Fury Road" n'est pas seulement adepte de l'action sur grand écran : il peut aussi se battre dans la vie réelle. L'acteur de 45 ans a fait une apparition surprise au 2022 Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship à Milton Keynes, en Angleterre, le 17 septembre et a remporté le premier prix, rapporte The Guardian. Il s'était inscrit au tournoi sous son vrai nom, Edward Hardy, et selon les organisateurs du tournoi, qui ont répondu au média britannique The Guardian, il a été reconnu par tout le monde. « Il est très humble et était heureux de prendre des pauses pour faire des photos avec les gens », a expliqué un organisateur.