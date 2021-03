Crédits Photo: Capture d'écran Le Parisien / YouTube

Joe Biden trébuche à plusieurs reprises en montant à bord d’Air Force One

Le président américain Joe Biden a trébuché vendredi 19 mars en voulant monter à bord d’Air Force One avant de s'envoler en direction de la ville d’Atlanta. En arrivant à mi-parcours sur l'escalier menant à la porte de l'avion présidentiel, Joe Biden a trébuché à plusieurs reprises, tombant sur son genou et se rattrapant in extremis grâce à sa main droite sur la rampe métallique.

Air Force One a décollé peu après de la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington. Karine Jean-Pierre, la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, s’est ensuite exprimée depuis l'appareil. Elle a assuré que Joe Biden « va bien, il va très bien».

Joe Biden, est devenu le 20 janvier, à 78 ans, le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis.

Privé de compte Twitter, suite aux incidents du Capitole, son grand rival Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, ne pourra pas commenter cette séquence sur les réseaux sociaux.