Conflit

Jean-Sébastien Ferjou : « Ce qui me frappe c'est l'inversion de valeurs à laquelle on assiste sur la scène internationale, avec ce procès qui se mène à l'heure actuelle contre Israël à la Cour internationale de Justice de La Haye »

Le directeur d'Atlantico Jean-Sébastien Ferjou à propos du conflit toujours en cours entre le Hamas et Israël : «Ce qui me frappe c'est l'inversion de valeurs à laquelle on assiste sur la scène internationale, avec ce procès qui se mène à l'heure actuelle contre Israël à la Cour internationale de Justice de La Haye, avec l'Afrique du Sud qui engagé une procédure pour faire condamner Israël pour génocide.»