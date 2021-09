Italie : à Rome, les sangliers envahissent l'espace public

A Rome, voir des sangliers se balader dans les rues de la ville, n'étonne même plus la population. La capitale italienne est en effet envahie cet automne par ces cochons sauvages, qui pèsent jusqu'à 150 kg et se déplacent en groupes de 10 à 30 individus. Ils se nourrissent notamment de déchets et peuvent être violents.

"La situation est hors de contrôle, plus de 2,3 millions de sangliers vivent sur le territoire national et rien n'empêche leur prolifération" souligne Ettore Prandini, président du syndicat des exploitants agricoles de la région de Rome. La loi italienne limite strictement les battues au nom de la protection des espèces.