Israël : une attaque à la voiture-bélier fait cinq blessés à Jérusalem

L'acte, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié d'"attentat terroriste", a fait au moins cinq blessés, dont un homme 70 ans grièvement blessé et qu'une trentenaire et trois hommes âgés de 25 à 50 ans dans un état moins préoccupant, selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-rouge. La police évoque un homme d'une trentaine d'années, originaire de Beit Safafa, quartier de Jérusalem-Est, une terre sous autorité palestinienne selon le droit international mais occupé par Israël. La course du véhicule a été stoppée par un civil "qui a assisté à la scène a tiré et neutralisé le terroriste", mort sous le coup selon la police.

"Il y a quelques minutes, non loin d'ici, une autre tentative a été faite pour assassiner les citoyens d'Israël. Cet attentat terroriste à cet endroit, à cet instant, nous rappelle que la terre et l'Etat d'Israël ne sont acquis qu'au prix de nombreuses épreuves", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué, à la veille du 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Cet événement fait peser le risque d'autres attentats alors que le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violences accrues depuis janvier.

Le même jour, lundi, un Palestinien a été tué par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, lors d'un raid qualifié d'"antiterroriste" par l'armée israélienne. Le bilan du conflit pour ce début d'année monte ainsi à au moins 97 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes, dont des civils et des mineurs.