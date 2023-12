Crédits Photo: MANDEL NGAN / AFP

Les Etats-Unis militent pour une nouvelle trêve humanitaire à Gaza, photo AFP

Depuis la fin de la trêve entre le Hamas et Israël, l’Etat Hébreu a assuré avoir frappé “plus de 200 cibles terroristes”.

La trêve entre Israël et le Hamas a pris fin. Vendredi 1er décembre 2023, l’armée Israélienne a d’ailleurs repris les frappes, expliquant avoir attaqué “plus de 200 cibles terroristes”, indique Euronews sur son site d’informations. Les bombardements auraient fait près de 178 morts, d’après le Hamas. De plus, poursuivent nos confrères, il est aussi question d’échanges de tirs à proximité de la frontière libanaise, opposant Israël au Hezbollah, et du décès de trois civils “tués dans la ville de Hula”, déclare l’Agence nationale d’information libanaise.

L’armée d’Israël, pour sa part, a déclaré avoir touché à Gaza des zones “piégées par des explosifs” ainsi que des “tunnels utilisés à des fins terroristes” ou des “rampes de lancements (de roquettes) et des centres de commandement” du Hamas. Pour rappel, le Hamas (et autres groupes affiliés) détiennent encore 137 otages à Gaza, capturés lors des assauts terroristes du 7 octobre 2023, affirment les autorités israéliennes. En tout et pour tout, depuis le début du conflit, 110 otages ont été libérés… dont 105 pendant la trêve.

Les Etats-Unis d’Amérique, qui constituent aujourd’hui l’un des premiers soutiens mais aussi des alliés parmi les plus importants de l’Etat hébreux, travaillent à la négociation d’une seconde trêve humanitaire. Ils échangent notamment avec les médiateurs qatari et égyptiens, soulignent nos confrères. Le Secrétaire d’Etats des Etats-Unis, Antony Blinken, a d’ailleurs été reçu par les autorités israéliennes, ainsi qu’expliqué dans les colonnes d’Atlantico.

Les Nations Unies sont d’autant plus inquiètes de la reprise des hostilités qu’elles estiment que la précédente trêve humanitaire n’a pas permis assez, sur le plan de l’aide accordée aux habitants de Gaza.