« Il y a une véritable guerre de l’information venue de Russie contre les Jeux pour nuire à l’image de la France », selon le spécialiste Claude Moniquet

Crédits Photo: DR / Capture d'écran DailyMotion Cnews

En février 2024, Gerald Darmanin déclarait que la Russie était le principal ennemi et adversaire de la France et de l’Europe en matière de guerre informationnelle.

Des messages souvent identiques venus d’’influenceurs peu connus sont apparus ces derniers jours sur les réseaux sociaux critiquant les Jeux Olympiques de Paris.

Claude Moniquet, spécialiste de terrorisme et des renseignements, explique qu’il y a plusieurs constantes dans ce phénomène qu’il qualifié d’« opération de désinformation ». « On remarque que la majorité des comptes d’influenceurs qui relaient ces appels sont des comptes qui ont relativement peu de followers (…) Donc des gens qu’on peut raisonnablement penser pouvoir acheter » précise-t-il. Aussi, il souligne « la redondance des messages qui sont à peu près les mêmes et qui sont coordonnés dans leur diffusion ».

Enfin, il fait remarquer que ces « petits comptes » avec peu de followers « font des scores de vues très importants, entre 750 000 à 1 million de vues, comme s’il y avait un appareil qui les soutenait et faisait (..) monter leurs suiveurs sur les réseaux sociaux ».

Claude Moniquet explique alors que « tous les regards se tournent vers la Russie » étant donné qu’elle est déjà impliquée dans l’affaire des punaises de lit, mais aussi dans la « propagande de la Nouvelle-Calédonie ». Récemment, la trace de la Russie a aussi pu être retrouvée dans les affaires des étoiles de David et des Main rouges tagguées.

« Gerald Darmanin déclarait sans hésitation que la Russie était le principal ennemi et adversaire de la France et de l’Europe en matière de guerre informationnelle » rappelle Claude Moniquet.

« Il y a une véritable guerre d’information venue de Russie contre les JO pour nuire à l’image de la France » conclut-il.