Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne est aux portes de Kherson

Crédits Photo: Yasuyoshi CHIBA / AFP

Des soldats ukrainiens sur un char.

La progression de l’armée ukrainienne se poursuit désormais aux portes de Kherson, selon des informations d'Euronews. La contre-offensive menée par les troupes ukrainiennes connaît un certain ralentissement en raison du temps humide et du terrain. Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a toutefois affirmé que les forces de Kiev continuaient de maintenir la pression sur les troupes russes.

"Le sud de l'Ukraine est une région agricole, et nous avons beaucoup de canaux d'irrigation et d'approvisionnement en eau, et les Russes les utilisent comme des tranchées. C'est plus pratique pour eux", selon les déclarations d’Oleksii Reznikov lors d'une conférence de presse.

Face à l'avancée des soldats ukrainiens, les autorités d’occupation prorusses ont commencé le 19 octobre ce qu'elles appellent les évacuations de civils sur place.