Guerre en Ukraine : les habitants d’Odessa et de Lviv se préparent à l'arrivée des soldats russes

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews / Youtube / DR

Les habitants de Lviv et d'Odessa se préparent à résister face à une éventuelle percée des troupes russes.

Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, les villes du pays se mobilisent pour résister contre les projets d’encerclement et les plans de la Russie.

La ville portuaire d'Odessa, toujours sous contrôle ukrainien, est pour l'instant relativement épargnée par les combats. Mais des craintes ont émergé sur une possible attaque et le débarquement de soldats russes actuellement stationnés sur des navires de guerre au large dans la mer Noire. Sur le rivage, les habitants se mobilisent et entassent des sacs de sable, selon des informations d’Euronews.

Selon Volodymyr Zelensky, les Russes se prépareraient à bombarder le port d'Odessa.

Dans la partie Ouest de l’Ukraine, à Lviv, la situation est similaire. Les habitants se protègent et se préparent à faire face à une éventuelle attaque russe.