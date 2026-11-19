LE « JEU DU SIECLE »
19 novembre 2026
GTA 6 : après 13 ans d'attente, le jeu vidéo est déjà encensé par la critique mondiale
Treize ans après l’épisode 5, le nouvel opus de la saga « Grand Theft Auto » est disponible sur consoles depuis ce jeudi 19 novembre.
2 min de lecture
Les fans attendaient sa sortie depuis 13 ans. « Grand Theft Auto VI », est enfin disponible et les critiques ont couvert de louanges l'une des sorties de jeux vidéo les plus attendues de tous les temps.
« GTA VI » a été lancé d'abord en Nouvelle-Zélande à minuit, heure locale (12h00 CET mercredi), puis déployé dans le reste du monde à mesure que chaque marché atteignait minuit.
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Vu sur:Euronews
THEMATIQUESCulture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.