Gérald Darmanin: "3000 personnes d'ultra-gauche sont fichés S"

La commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur les groupuscules violents lors de manifestations auditionne ce jeudi matin, 5 octobre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Cette audition du ministre de l'Intérieur entend plancher sur "la structuration, le financement, les moyens et les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences" durant des manifestations intervenues entre le 16 mars et le 3 mai 2023, comme celles de Sainte-Soline ou du 1er-mai, sous les protestations des députés LFI, communistes et écologistes.