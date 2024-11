Antisémitisme

Georges Bensoussan : « Les préjugés antisémites sont plus forts à l'extrême gauche »

Georges Bensoussan, historien, à propos de l'antisémitisme de plus en plus décomplexé en France : «Les préjugés antisémites sont plus forts à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, c'est un véritable retournement historique».