Fusillade au Texas: l'itinéraire glaçant du tueur

Mardi 24 mai, vers 11 heures du matin heure locale, Salvador Ramos, âgé de 18 ans, annonce sur son compte Facebook qu’il va « tirer » sur sa grand-mère, chez qui il habite, a indiqué mercredi le gouverneur du Texas Greg Abbott. La femme de 66 ans, touchée au visage, arrivera néanmoins à prévenir la police avant d'être transportée à l’hôpital University Health de San Antonio.

L’adolescent prend alors la fuite avec le pick-up de sa grand-mère. Mais après 3,5 kilomètres de route, il est victime d’un accident près de l’école primaire Robb, ou près de 500 enfants sont scolarisés. Armé d’un fusil d’assaut de type AR-15, Salvador Ramos est d’abord confronté à un policier chargé d’assurer la sécurité de l’école. Celui-ci ne peut pas l’empêcher d’entrer, a précisé Steven McCraw, le chef du département de la sécurité publique du Texas.

Salvador Ramos entre alors dans l’établissement, suivi par trois policiers qui demandent du renfort. À 11h30, il se barricade dans un salle de classe. C’est alors que commence le massacre : Ramos tue 19 élèves, âgés de 9 à 10 ans, et deux enseignantes.

À l’extérieur de l’école, la police brise les vitres des autres classes et évacue élèves et enseignants. D’autres policiers se préparent pour l’intervention. Ils se positionnent dans le couloir et dans la salle de classe adjacente. Salvador Ramos, qui parvient à s’enfuir, est finalement abattu par une unité d’élite de la police aux frontières, le Mexique se situant à moins de 100 kilomètres d’Uvalde.