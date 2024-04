Frappes iraniennes : « La grande peur des Israéliens est que l'Iran les épuise dans des conflits secondaires », selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: DR / Capture d'écran Dailymotion

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de CNews.

La République islamique d’Iran a mené dans la nuit de samedi à dimanche une attaque contre Israël. 300 missiles et drones ont ciblé le territoire de l’Etat hébreu. Le système de défense anti-aérien d’Israël, le dôme de fer, a neutralisé 99 % des missiles iraniens. Des avions de chasse de différents pays alliés d’Israël (les Etats-Unis, le Royaume-Uni et même la France) ont également participé à ces missions pour neutraliser les missiles et les drones iraniens en direction de l’Etat hébreu. Le directeur de la publication d’Atlantico était l’invité de CNews pour commenter cette actualité. Selon Jean-Sébastien Ferjou, la stratégie iranienne pourrait épuiser Israël sur le plan défensif et militaire. En cas d’escalade et en multipliant les attaques contre le territoire israélien dans des guerres secondaires, Israël pourrait s’épuiser et s’affaiblir :

« Les roquettes du Hamas sont relativement artisanales. Des roquettes du Hamas sont tombées régulièrement ces derniers mois sur des hôpitaux, sur des immeubles d’habitations en Israël. Mais actuellement, les Israéliens ont très peur d’attaques coordonnées du Hezbollah et de l’Iran. Le dôme de fer ne pourrait pas intercepter ces missiles. C’est tout le piège de l’interprétation de la situation. Comme la défense aérienne israélienne est très efficace, il ne s’est rien passé véritablement hier soir, si ce n'est les heures d’angoisse pour la population israélienne. Mais c’est là où est le piège. Malgré tout, 300 missiles et drones ont été envoyés. C’est un message vis-à-vis d’Israël mais vis-à-vis des Etats de la région. L’Iran a toujours plusieurs fers au feu. L’Iran est une grande civilisation. Ils ont attaqué le Pakistan, l’Arabie Saoudite. Ce sont aussi des messages envoyés aux Etats arabes. Car ces Etats arabes sont globalement alliés avec Israël. Le message qui leur est envoyé est que l’Iran est capable de lancer des attaques massives et vous en Jordanie, vous n’avez pas le même système d’interception de missiles qu’ont les Israéliens. Donc faîtes bien attention au camp que vous seriez amené à choisir dans le cas où le conflit se dégraderait encore plus. La grande peur des Israéliens est que l’Iran les épuise dans des conflits secondaires avec le Hezbollah au Liban, avec un mouvement islamiste qui est en Cisjordanie, avec les Houthis, avec le Hamas. 200 millions de dollars auraient été donnés par l’Iran AU Hamas pour préparer les attaques du 7 octobre. Pourquoi les Israéliens ont frappé ce bâtiment en Syrie ? Parce que les Iraniens sont présents en Syrie. Les Israéliens disent « nous ne tolérerons pas toutes ces guerres secondaires car nous savons que nous ne pourrons pas y faire face sinon nous arriverons affaibli lors des vrais conflits ».