Guerre au Proche-Orient

Face aux bombardements, des pompiers épuisés en première ligne à Nabatieh, au sud du Liban.

Depuis le lundi 23 septembre, plus de 600 personnes ont été tuées au sud du Liban, dont 50 enfants et 94 femmes. Hier, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements qui auraient fait 51 morts et 220 blessés.