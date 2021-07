Etats-Unis : quand l'installation d'un centre spatial de SpaceX vire au cauchemar pour certains habitants

Le village texan de Boca Chica (États-Unis) est devenu célèbre depuis l'installation de SpaceX sur ses terres. Au départ centre de construction et d'essai pour les fusées Starship, le lien s'agrandit régulièrement pour devenir un véritable centre spatial. Pour ce faire, l'entreprise d'Elon Musk pousse ainsi les propriétaires à vendre leur maison. Certes, à un prix jusqu'à trois fois plus elevé que leur valeur réelle, mais les habitants regrettent de se voir forcer la main. "J'ai vraiment eu le sentiment que je n'avais pas le choix. Face à un milliardaire, vous ne faites pas le poids", a confié une habitante à France 2. Une autre témoigne : "Ils ont tourné autour des maisons et ils ont dit : 'Elles valent 40 000 euros et on vous offre trois fois le prix. Vous avez deux semaines pour décider. Si vous refusez, votre terrain pourra être réquisitionné.'"

Dans la ville voisine, par contre, l’immobilier explose depuis l'arrivée des employés de SpaceX dans la région..