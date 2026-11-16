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PRESSION MIGRATOIRE

16 novembre 2026

Espagne : près de 2.200 migrants arrivent aux îles Canaries en seulement deux jours

Près de 2 200 migrants ont rejoint les îles Canaries en seulement deux jours. Un nouvel afflux important qui témoigne de la persistance des traversées maritimes entre les côtes africaines et l'archipel espagnol, malgré les dangers de cette route migratoire.

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MOTS-CLES

Canaries , Espagne , immigration , migrants , réfugiés , frontières , europe , Union européenne , pression migratoire , embarcations , crise migratoire

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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