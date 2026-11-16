PRESSION MIGRATOIRE
16 novembre 2026
Espagne : près de 2.200 migrants arrivent aux îles Canaries en seulement deux jours
Près de 2 200 migrants ont rejoint les îles Canaries en seulement deux jours. Un nouvel afflux important qui témoigne de la persistance des traversées maritimes entre les côtes africaines et l'archipel espagnol, malgré les dangers de cette route migratoire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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