PRESSION MIGRATOIRE

Espagne : près de 2.200 migrants arrivent aux îles Canaries en seulement deux jours

Près de 2 200 migrants ont rejoint les îles Canaries en seulement deux jours. Un nouvel afflux important qui témoigne de la persistance des traversées maritimes entre les côtes africaines et l'archipel espagnol, malgré les dangers de cette route migratoire.