PEDRO SANCHEZ FRAGILISE
4 octobre 2026
Espagne : des milliers de personnes manifestent contre la crise du logement
Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d’Espagne pour dénoncer la hausse des loyers, les expulsions et les difficultés d’accès au logement. À Madrid, les cortèges ont convergé vers la plaza de Cibeles, tandis que des tensions ont éclaté à Valence.
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MOTS-CLESLogement , Espagne , manifestations , crise du logement , europe , Madrid , Barcelone , Pedro Sanchez
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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