PEDRO SANCHEZ FRAGILISE

Espagne : des milliers de personnes manifestent contre la crise du logement

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d’Espagne pour dénoncer la hausse des loyers, les expulsions et les difficultés d’accès au logement. À Madrid, les cortèges ont convergé vers la plaza de Cibeles, tandis que des tensions ont éclaté à Valence.