En Syrie, Bachar el-Assad est réélu président avec 95,1 % des voix

La foule célèbre la nouvelle victoire de Bachar el-Assad en mai 2021.

Dans un pays miné par plus de dix ans de guerre, Bachar el-Assad a célébré sa quatrième victoire à l’issue d’une nouvelle élection.

Dans un pays en crise, ravagé par dix ans de guerre, les régions sous contrôle du gouvernement ont réélu Bachar el-Assad. Le régime a la mainmise sur les deux tiers du territoire syrien, selon des informations d'Euronews.

« M. Bashar ibn al-Hafez al-Assad a reçu 13 540 860 voix, soit 95,1 % du nombre valide de suffrages exprimés », selon les précisions du chef du parlement syrien Hammouda al-Sabbagh.

Bachar el-Assad faisait face à deux candidats : l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l'opposition tolérée par le pouvoir, Mahmoud Mareï. Ils ont remporté respectivement 1,5 % et 3,3 % des voix.

Le dirigeant syrien, Bachar el-Assad est au pouvoir depuis vingt-et-un ans et repart donc pour sept années supplémentaires à la tête de la Syrie.

Bachar el-Assad se présente désormais comme l'homme de la reconstruction.