Elections régionales : "Si je perds, il en sera terminé de ma vie politique", affirme Xavier Bertrand

"Si je perds aux élections régionales, il en sera terminé de ma vie politique. C'est une question de légitimité".

Les élections régionales sont pour l'instant toujours programmées en juin prochain.

Xavier Bertrand a également indiqué qu'il ne souhaitait pas participer à la primaire du parti Les Républicains, si elle est organisée, pour l'élection présidentielle de 2022 :

"Je suis un candidat libre et indépendant et je porterai ma candidature de cette façon. Je pense qu'un parti politique crée forcément une distance entre un candidat et le peuple français. Je ne veux pas qu'il y ait cette distance. (...) Je ne suis plus adhérent [aux Républicains]. C'est ma famille politique, j'ai un bon rapport avec nombre de responsables, mais je crois à l'idée d'un vrai rassemblement. Les Français veulent avant tout une alternative. (...) Je leur proposerai une autre voie basée sur le rétablissement de l'autorité, la valeur travail et le changement de société et un changement de fonctionnement de notre pays qui est la République des territoires, pour que l'on puisse enfin faire respirer notre pays"