POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

RAPPROCHEMENT

10 octobre 2026

Diesel russe : Trump annonce un accord avec Poutine pour tenter d'enrayer la flambée des prix du carburant

Donald Trump annonce un accord avec Vladimir Poutine pour approvisionner les marchés en diesel russe.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Donald Trump , conflits armés , Russie , Détroit d'Ormuz , Carburants

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »
2Super El Niño : et la carte des océans devint rouge sur toute la planète…
3Tout ce qu’il faut savoir sur la dette française pour mesurer le risque qui pèse sur la France aujourd’hui
4Crise de la dette : la France est-elle too big to fail… ou too big to save ?
5Bernard Arnault ne fait plus partie des dix hommes les plus riches du monde, et voilà ce que ça dit de l’économie française
6Airbus : de plus en plus allemand et de moins en moins français
7Closer s’inquiète pour Jordan Bardella & Maria-Carolina; Zendaya sur-snobe Brigitte Macron, Laeticia Hallyday se fashion-vautre; Netflix beurre les Beckham, Selena Gomez se tartine; Charlène de Monaco est miraud, Chantal Goya a un problème de chasse d’eau