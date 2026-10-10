RAPPROCHEMENT
10 octobre 2026
Diesel russe : Trump annonce un accord avec Poutine pour tenter d'enrayer la flambée des prix du carburant
Donald Trump annonce un accord avec Vladimir Poutine pour approvisionner les marchés en diesel russe.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.