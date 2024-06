Des pilotes ukrainiens formés sur Alpha Jet dans une base secrète du Sud-ouest de la France

Ils ont d’abord été formés aux techniques de base du pilotage d’avion de chasse en Angleterre. Puis, ils ont perfectionné leur entrainement dans une base gardée secrète dans le Sud-ouest de l’Hexagone. Avant de pouvoir voler dans le ciel ukrainien avec des F-16 américains, ces jeunes recrues s’entraînent sur les modèles d’aéronefs utilisés par la patrouille de France, les Alpha Jet.

Au programme pour ces militaires ukrainiens : 80 heures de vol et 50 heures de simulateur pour apprendre les techniques de vol, l’identification des cibles et le maniement des armes. La France s’est engagée à former sur deux ans 26 Ukrainiens sur F-16 alors qu’elle est habituée à instruire environ 30 pilotes français chaque année.

Ce jour, l’objectif était de voler à basse altitude, à 700 km/h. Des manoeuvres indispensables pour rester furtif et ne pas se faire détecter par l’ennemi. « Plus on vole bas et plus on est détecté tard. Voler à cette altitude permet d’appréhender la vitesse » explique un lieutenant-colonel français.

Le chef d’État ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir besoin de 120 à 130 F-16 pour mettre fin à la domination de Moscou dans les airs.

À l’occasion de son entretien accordé jeudi aux JT de 20H de TF1 et de France 2 le 6 juin, Emmanuel Macron a annoncé « une nouvelle coopération » avec Kiev et la cession d’avions de chasse Mirage 2 000-5 « dans l’année ». « Les Mirage 2 000-5 permettront à l’Ukraine de protéger son sol et son espace aérien », a indiqué le chef de l’État, sans indiquer le nombre d’avions qui seront envoyés à Kiev.