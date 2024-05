Choc d'autorité et de sévérité

David Lisnard : « Il faut remettre le pays en ordre, et il faut le faire de façon clinique »

Lors d’un entretien au JDD, Eric Ciotti, président des Républicains, a proposé un «choc d’autorité et de sévérité», visant à lutter contre l’insécurité. Un plan comportant 25 mesures qu’il a adressé au président de la République. Et selon le maire LR de Cannes, David Lisnard, «il faut remettre le pays en ordre, et il faut le faire de façon clinique».