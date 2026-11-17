Cinq pays de l’Union européenne ont annoncé, ce lundi 16 novembre, leur intention de conclure un partenariat avec le Rwanda afin d’y établir le premier « hub de retour » de l’UE en dehors de ses frontières, rapporte Euronews. Une initiative qui marque une nouvelle étape dans le durcissement de la politique migratoire européenne et dans la volonté des États membres d’externaliser une partie de la gestion des expulsions.

Les contours précis de l'accord restent à négocier, mais le Danemark, l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Grèce se disent confiants quant à sa conclusion et à la possibilité de commencer les renvois de migrants en situation irrégulière dès 2027. Le centre envisagé pourrait accueillir une centaine de personnes simultanément.

La suite de cet article est réservée aux abonnés.