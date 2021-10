Christian Estrosi soutiendra Emmanuel Macron "sans la moindre ambiguïté" s'il est candidat en 2022

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV - RMC

Christian Estrosi soutiendra Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022. Le maire de Nice l'a annoncé sur BFMTV et RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin ce mercredi 6 octobre. Christian Estrosi a confirmé son soutien "sans ambiguïté". Il "votera" pour le président de la République et fera "tout pour convaincre" autour de lui :

"C'est un problème d'honnêteté intellectuelle. Je suis gaulliste, je suis issu d'une filiation de la droite et du centre voulue par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, c'est celui qui incarne cette véritable filiation, notamment dans les réformes qui ont été faites".

Selon Christian Estrosi, beaucoup de réformes voulues par la droite ont été mises en place par Emmanuel Macron (le Code du travail, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, la suppression de l'ISF, les régimes spéciaux).

Pour Christian Estrosi, Emmanuel Macron apporte également des réponses sur des sujets comme l'immigration :

"Lorsque je vois depuis quelque temps, en matière d'immigration, cette inflexion qui est la sienne, où il dit très clairement qu'il va restreindre les visas pour les pays du Maghreb qui n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants lorsqu'ils sont en situation irrégulière chez nous, lorsque je vois ce durcissement du ton vis-à-vis de l'Algérie, je commence à me sentir très à l'aise sur ces sujets qui pouvaient jusqu'à présent être des sujets de doutes pour moi".