Chine : une fusée s’écrase quelques minutes après avoir décollé par erreur

Le premier étage de la fusée Tianlong-3, produite par l'entreprise privée chinoise Space Pioneer, s'est détaché de sa rampe de lancement avant de s’écraser dans les collines avoisinantes, ce dimanche 30 juin.



Space Pioneer pointe une « défaillance structurelle » et indique que l'incident est dû à une mauvaise fixation et une poussée trop importante des moteurs. Ainsi, le premier étage de la fusée a quitté sa zone de lancement accidentellement. Sur les images de l'incident, on voit la fusée décoller avant de se placer à l'horizontale et de retomber sur les collines proches de la ville de Gongyi.



Le crash a entraîné un impressionnant incendie, mais les morceaux de la fusée ont atterri dans une « zone sûre », a indiqué le bureau de gestion des urgences de Gongyi. Le feu a été éteint et aucun blessé n'est à déplorer.



La Chine a considérablement développé ses programmes spatiaux. À coup de milliards de dollars, elle espère devenir un leader du secteur aux côtés des russes et américains. Pékin a d’ailleurs enregistré plusieurs succès : la construction de la station spatiale Tiangong (Palais céleste, ndlr) où a été envoyé en avril un équipage de trois astronautes. La Chine est aussi devenue le troisième pays au monde à avoir envoyé un humain dans l'espace par ses propres moyens.