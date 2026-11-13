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13 novembre 2026

Ce que l'on sait de la panne mondiale qui frappe Microsoft

Depuis de longues heures, de nombreux services en ligne de Microsoft connaissent une panne géante, les rendant indisponibles. C’est le cas de la messagerie Outlook et Teams, mais aussi de Copilot, l'IA du géant américain.

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MOTS-CLES

Microsoft , Teams , Copilot , Outlook , panne mondiale

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.