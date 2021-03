Barcelone : 5.000 fans assistent à un concert pour une expérience médicale

vidéo

Barcelone a organisé samedi un grand concert du groupe Love of Lesbians en présence de 5.000 personnes, pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L'événement, qui a eu lieu au Palau de Sant Jordi, qui accueille habituellement jusqu'à 24 000 personnes, avait pour but de vérifier si un tel événement peut être organisé pendant la pandémie avec des mesures d'hygiène strictes.

"Bienvenue à l'un des concerts les plus émouvants de notre vie", a déclaré le chanteur du groupe, Santi Balmes, au public. "Cela fait un an et demi que nous n'avons pas mis les pieds sur une scène en tant que groupe. C'est ainsi. Certains des musiciens pleurent ici".



Tous les membres du public ont dû subir un test de dépistage du coronavirus dans l'un des trois centres de dépistage. Seuls six d'entre eux ont été testés positifs.