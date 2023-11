Hommage

Attentats du 13 novembre 2015: l'hommage d'Élisabeth Borne, de Yaël Braun-Pivet et d'Anne Hidalgo devant le Comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris

La Première ministre Élisabeth Borne et la maire de Paris, Anne Hidalgo, rendent hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Il y a huit ans, à Paris, au moins 130 personnes ont été tuées et près de 300 blessées, dont 80 gravement, dans une série d'attaques terroristes sans précédent à Paris et près du Stade de France, avec pour la première fois en France des actions kamikazes.