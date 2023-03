Abracadabra, la montre n'est plus là. La vidéo d'Emmanuel Macron qui amuse le web

Crédits Photo: SEBASTIEN BOZON / AFP

Emmanuel Macron, président de la République.

Ce mercredi, le président de la République s'est exprimé lors du journal du 13 heures de TF1 et France 2, quelques jours après l’adoption de la réforme des retraites par le parlement. Une interview vivement critiquée par l’opposition et qui n'a pas apaisé les tensions. Pendant cet entretien, un détail a capté l’attention des Français. Au début de l’échange entre les journalistes et le chef de l’Etat, Emmanuel Macron porte une montre au poignet. Seulement, quelques minutes plus tard, celle-ci a disparu. Une disparition qui a beaucoup fait parler sur le web.

Alors pourquoi le président a-t-il décidé de retirer sa montre en plein interview ? Le fait de porter une montre de luxe pendant un échange destiné aux Français était-il inapproprié ? Un geste de provocation ? Sur les réseaux sociaux, le débat est ouvert.

