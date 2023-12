Menace terroriste

90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour le réveillon du Nouvel an, dont 6.000 à Paris

Alors que la menace terroriste reste « très élevée du fait de ce qui se passe en Israël et en Palestine », selon Gérald Darmanin, 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France pour le réveillon du Nouvel an