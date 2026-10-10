REVUE DE PRESSE PEOPLE

Zendaya sur-snobe Brigitte Macron, Laeticia Hallyday se fashion-vautre; Closer s’inquiète pour Jordan Bardella & Maria-Carolina; Netflix beurre les Beckham, Selena Gomez se tartine; Charlène de Monaco est miraud, Chantal Goya a un problème de chasse d’eau

Entre les tensions persistantes chez les Windsor, les déchirements familiaux des Beckham, les polémiques de la Fashion Week et les retrouvailles de Britney Spears avec ses fils, les célébrités ont encore fait parler d'elles cette semaine. De Monaco à Hollywood, tour d'horizon des confidences, scandales, histoires de famille et autres extravagances qui agitent la presse people.