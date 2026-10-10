REVUE DE PRESSE PEOPLE
10 octobre 2026
Zendaya sur-snobe Brigitte Macron, Laeticia Hallyday se fashion-vautre; Closer s’inquiète pour Jordan Bardella & Maria-Carolina; Netflix beurre les Beckham, Selena Gomez se tartine; Charlène de Monaco est miraud, Chantal Goya a un problème de chasse d’eau
Entre les tensions persistantes chez les Windsor, les déchirements familiaux des Beckham, les polémiques de la Fashion Week et les retrouvailles de Britney Spears avec ses fils, les célébrités ont encore fait parler d'elles cette semaine. De Monaco à Hollywood, tour d'horizon des confidences, scandales, histoires de famille et autres extravagances qui agitent la presse people.
23 min de lecture
MOTS-CLESP. Diddy , Billie Eilish , David Beckham , Chantal Goya , Britney Spears , Knox Jolie-Pitt , Katie Holmes , M. Pokora , Lou Pernaut , Joy Hallyday , Paris Hilton , Ben Affleck , George Clooney , Sophie Davant , Selena Gomez , Charlène de Monaco , Jordan Bardella , Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles , Asap Rocky , Laeticia Hallyday , Zendaya , North West , Charles III , Meghan et Harry , Kate Middleton , Kylie Jenner , Kim Kardashian , Netflix , Revue de Presse People , people
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.