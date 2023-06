Voilà comment se débarrasser de ses vieux produits électroniques

Atlantico : Le recyclage est devenu partie prenante de la vie de beaucoup de personnes, mais les appareils électroniques ont plus tendance à être jetés. N’y a-t-il pas d’alternatives telles que la réparation ou autre ?

Quentin Bellet : Absolument, il est vrai que le recyclage joue un rôle essentiel dans la gestion des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Cependant, il est tout aussi important de promouvoir d'autres alternatives, telles que la réparation, pour prolonger la durée de vie de ces appareils.

La réparation offre une solution durable qui permet de réutiliser les équipements existants, évitant ainsi le gaspillage et la surconsommation de nouvelles ressources. En encourageant la réparation, nous favorisons une approche circulaire où les produits sont réparés, réutilisés et valorisés plutôt que simplement jetés.

Chez Ecologic, nous soutenons activement la réparation en travaillant avec des réparateurs qualifiés et en sensibilisant les consommateurs aux avantages de cette pratique. Nous encourageons les propriétaires d'appareils électroniques défectueux à envisager la réparation avant de les jeter. La réparation peut non seulement être économiquement avantageuse, mais elle contribue également à réduire l'impact environnemental en prolongeant la durée de vie des produits.

En plus de la réparation, d'autres alternatives existent également, telles que le don ou la revente d'appareils fonctionnels à des personnes qui en ont besoin, favorisant ainsi la réutilisation. Des plateformes en ligne et des initiatives locales permettent de mettre en relation les personnes souhaitant se séparer de leurs équipements avec celles qui sont à la recherche de produits d'occasion.

Il est essentiel de promouvoir ces alternatives et d'éduquer les consommateurs sur les différentes options qui s'offrent à eux. En encourageant la réparation et la réutilisation, nous pouvons réduire considérablement le volume d'appareils électroniques jetés et favoriser une gestion plus responsable de notre consommation.

Que faire lorsque l’on souhaite s’en séparer, comment s’assurer du bon recyclage ?

Si l’on considère le recyclage avec un grand R, la première chose importante est de bien entretenir et utiliser vos produits. Par exemple, pour une machine à laver, videz régulièrement le filtre et utilisez du vinaigre blanc pour éviter les problèmes de calcaire. En prenant soin de votre matériel, sa durée de vie sera prolongée, ce qui constitue une première étape de prévention. Ensuite, si votre produit tombe en panne, pensez à le faire réparer. En optant pour la réparation, vous évitez d'acheter un nouvel appareil, ce qui vous permet de réaliser des économies. De plus, cela contribue à allonger la durée de vie des produits, réduisant ainsi leur impact environnemental lié à leur fabrication. Si vous n'avez plus l'utilité d'un produit, vous pouvez envisager le réemploi. Il peut s'agir d'une vente sur des plateformes d'occasion comme Leboncoin, où vous offrez l'article à quelqu'un de votre entourage, ou bien d'un réemploi solidaire. Dans ce dernier cas, vous pouvez donner votre équipement à des structures comme Emmaüs ou autres ressourceries, qui le revendront à un prix abordable au sein de leur structure tout en favorisant l'emploi dans des activités d'insertion. Enfin, pour les produits trop usagés ou irréparables, le recyclage est la solution. Vous pouvez les déposer dans des points de collecte, généralement des déchetteries ou des magasins d'équipements électriques et électroniques, qui ont l'obligation de les reprendre. Vous pouvez également les confier à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui récupèrent ces produits en fin de vie. Une fois déposés, nous nous occupons de la logistique pour acheminer ces équipements vers des centres de traitement. Ils sont ensuite démantelés, les fractions polluantes sont séparées et sécurisées, tandis que les fractions non polluantes sont triées. Cela se fait généralement par broyage, suivi de divers procédés électromagnétiques et densimétriques pour séparer les métaux, les minéraux et les plastiques. Les fractions récupérées sont ensuite envoyées à des affineurs pour être transformées en nouvelles matières premières.

Y a-t-il des façons de recycler à totalement proscrire ?

Lorsque vous jetez vos déchets dans la poubelle des ordures ménagères, ils seront incinérés ou enfouis, ce qui ne favorise pas le recyclage des matières premières. Notre objectif est justement de récupérer ces matières et d'éviter le gaspillage. Nous travaillons activement dans des filières spécifiques, comme celle des emballages, pour sensibiliser et communiquer avec nos partenaires, tels que les collectivités locales, les recycleurs, les fabricants et les associations. Nous demandons aux consommateurs de faire l'effort de trier ces produits, de leur donner une seconde vie ou de les déposer dans la filière de recyclage appropriée, afin de limiter leur impact négatif sur l'environnement. Il est important de ne pas jeter ces produits, que ce soit dans la poubelle des ordures ménagères ou dans la nature. Si vous ne pouvez pas utiliser les modes de collecte mis en place par votre municipalité, il ne faut pas non plus les laisser sur un trottoir. Il est crucial de prendre conscience que ces gestes contribuent à échapper à la filière de recyclage, ce qui compromet la dépollution et le recyclage des matières. En général, ces produits finissent enfouis ou incinérés avec les ordures ménagères, ce qui entraîne un gaspillage et une pollution des sols et des eaux, ayant des conséquences néfastes sur la faune, la flore, et bien d'autres. De plus, sur les trottoirs, cela encourage le pillage des ressources naturelles et des matières premières sans aucune dépollution. Ces pratiques posent également des problèmes de salubrité et de sécurité. Par exemple, des débris de verre abandonnés sur la voie publique suite au cannibalisme d'équipements créent des risques et des problèmes pour la collectivité dans son ensemble.