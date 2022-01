Tom Cruise va avoir son studio de cinéma dans l'espace ! ; Mimas, l'autre lune de Saturne qui cacherait un océan

Vue d'artiste de la future station spatiale commerciale Axiom après avoir été séparée de la Station spatiale internationale. Les modules pressurisés de cette station seront construits par Thales Alenia Space.

Tom Cruise va avoir son studio de cinéma dans l'espace !

Tom Cruise, qui doit tourner à bord de la Station spatiale internationale les scènes d'un film réalisé par Doug Liman, aura son propre studio en orbite. Baptisé SEE_1, ce module sera amarré au segment Axiom de la Station spatiale. Son lancement est prévu en septembre 2024.

Mimas, l'autre lune de Saturne qui cacherait un océan

Autour de Saturne, il y avait déjà Encelade et Titan. Parmi les lunes de la planète aux anneaux qui cachent un océan liquide sous leur surface, il faudra désormais sans doute aussi compter la petite Mimas.

Les parfums des brumes organiques de Pluton

L'existence de brume dans l'atmosphère de Pluton a été confirmée par la sonde spatiale New Horizons en juillet 2015. Cette enveloppe de brume se présente sous la forme de dizaines de fines couches bleutées distribuées depuis la surface jusqu'à 500 kilomètres d'altitude. Aujourd'hui, des scientifiques apportent des preuves observationnelles d'une distribution bimodale.

Il y aurait quelque 40 milliards de milliards de trous noirs dans l'Univers !

On ne sait vraiment jusqu'où l'Univers s'étend dans l'espace mais on sait évaluer la taille du volume de ce que l'on appelle l'Univers observable. Une équipe d'astrophysiciens pense avoir réussi à modéliser le taux de formation des trous noirs stellaires et donc le nombre de ces objets qui se sont formés après le Big Bang et qui sont toujours là dans cet Univers observable.

Astrophotographie : aurores boréales, quelle est la cause de ce phénomène extraordinaire ?

Connues sous le nom d'« aurores boréales », les aurores, ces bandes de lumière brillantes et colorées qui se déplacent et ondulent, constituent un spectacle majestueux dans le ciel nocturne de l'hémisphère nord. Mais quelle est la cause de ce spectacle naturel ? Delil Geyik, spécialiste de l'astrophotographie, nous explique le phénomène et nous donne de précieux conseils pour réussir, nous aussi, à capturer les aurores boréales.

