Thimothée Chalamet & Kylie Jenner se Bey-langoulent; Charlène de Monaco clignote aux côtés d’Albert; Rihanna baptise son fils Emeute-Rose, Virginie Efira le sien Hiro; Pamela Anderson s’embourgeoise, Lourdes Leon s’apoilise; Paris Jackson boude ses frères

Unes des hebdos people

Mais aussi : Arielle Dombasle et Julie Depardieu se lovoient; Harry encore snobé à la maison ; Matt Pokora se réinstalle à Paris en famille et Hugues Aufray épouse sa maîtresse.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner, c’est confirmé. Le couple a assisté au concert de Beyonce à Los Angeles et s’est frotté-embrassé en direct. Et il fallait bien cette preuve pour y croire, tant ils sont assortis comme bretelle et papillon. Lui a plutôt l’image d’un acteur pointu, parlant français pendant ses interviews, choisissant ses rôles avec soin, et elle et bien, c’est une Kardashian, donc plutôt (très) portée sur l’apparence, le jet pour faire un peu de shopping et les dizaines de sacs Hermès assortis au vernis à ongles. D’après les rumeurs (et le gros 4x4 de la miss régulièrement garé devant chez le comédien), ils se fréquentent depuis le mois d’avril, mais «sans se prendre au sérieux » selon Voici. A suivre.

Virginie Efira sort de la maternité et Voici nous montre le haut du crâne du petit bout de chou, confortablement installé dans les bras de sa maman. Le papa Niels Schneider et l’ainée de l’actrice sont venus chercher ce petit Hiro, c’est son prénom et la maman est radieuse : en sweat gris à capuche, le manque de sommeil semble glisser sur son visage comme sur une toile cirée, le teint est parfait et un franc sourire barre son visage. La belle vie, quoi.

Elle est là, elle n’est plus là. Charlène de Monaco apparait et disparait aux côtés d’Albert au gré de l’agenda du Palais. Cette semaine, c’était plutôt un clignotage fréquent : 3 apparitions remarquées notamment parce que l’ex-nageuse olympique y a resplendi. Et elle a même retrouvé ses belles-sœurs, Caroline et Stéphanie pour le centenaire de Rainier.

Harry opère une visite surprise en Angleterre pour l’anniversaire de la mort d’Elizabeth II. Le Prince s’est rendu seul à Windsor tandis que William et Kate étaient dans le Pays de Galle, Charles et Camilla en Ecosse. En gros, il n’a vu personne, une fois de plus, tandis que sa femme était restée de l’autre côté de l’Atlantique. Même si le couple a surjoué l’entente en se déhanchant sur « Crazy in Love » au concert de Beyonce, les rumeurs de séparation enflent plus que jamais. En une, Public annonce même « la chronique d’un divorce annoncé » et en reportage, annonce que chacun vit sa meilleure vie quand il sort sans l’autre.

À Lire Aussi

Etats-Unis : le mugshot de Donald Trump est désormais immortalisé sur des t-shirts et des tasses

Pamela Anderson mue. Après avoir renoncé au maquillage il y a quelques mois, l’actrice a décidé d’aller plus loin dans la transformation et va solder toute sa garde-robe. Les micros-robes à paillettes rouges et les shorts ras la t…, le légendaire maillot rouge, c’est fini ! « Mon style a beaucoup évolué ces dernières années » et il faut dire qu’elle défile maintenant pour des créateurs et préfère les tailleurs pantalon oversize au combo qui a fait sa gloire, ultra moulant / très peu couvrant. A 56 ans, elle se dit prête à faire de la place pour « une nouvelle vie », plus chic donc.

Al Pacino va-t-il se faire empapaouter par sa petite-amie ? Selon plusieurs sources, Alfallah Noor, 29 ans, mère du quatrième enfant de l’acteur aurait déposé une demande de garde pour leur petit Roman, 3 mois. Et pourtant, le couple continue d’être vu ensemble, affable, partageant un diner ou papotant. La demande légale est tout de même très détaillée : il y est notamment indiqué que le père pourrait avoir un droit de visite « raisonnable » et qu’il garderait ses droits parentaux. Une pension alimentaire pourrait aussi être versée et les frais de justice, réglés par la partie adverse. Tout un programme, dont le principal intéressé ne semble pas au courant.

Natalie Portman et Benjamin Millepied ensemble pour la rentrée des classes. Le chorégraphe français et l’actrice américaine ont été photographiés avec leurs deux enfants sur le chemin de l’école. Madame n’a pas remis son alliance et les corps sont très distants, mais Closer l’affirme « ils font face » et ont réussi à mettre leurs problèmes de couple de côté, pour un temps en tout cas. Les manoeuvres de rabibochage vont peut-être fonctionner finalement.

À Lire Aussi

Charlène & Albert de Monaco se remixent; Emmanuel Macron se tom-cruisise, Brigitte se sous-marimotorise; Ben Affleck sèche l’anniversaire de J-LO; Marion Cotillard s’empapillotte à la bière; Margot Robbie organise une cocktouze; Johnny Depp éthylo-comate

Matt Pokora et Christina Milian ont posé leurs valises à Paris. Ils ont repéré les parcs pour amuser les petits Kenna et Isaiah, 2 et 3 ans et puis, ils ont inscrit la fille ainée de la chorégraphe au collège. A 13 ans, Violet a dû se faire des amis rapidement le jour de la rentrée ou bien provoquer une émeute dans la cour : sa mère et son beau-père avaient insisté pour l’accompagner visiter son nouveau bahut.

Michael Jackson aurait eu soixante-cinq ans, et ses enfants ont l’air d’être en froid. Pour célébrer cet anniversaire posthume, seuls les deux garçons ont fait le déplacement. Blanket et Prince, d’ordinaire si discrets se sont prêtés au jeu des selfies, tandis que l’exubérante Paris, elle, séchait royalement l’évènement. Il n’en fallait pas plus à Paris Match pour imaginer « la fratrie en danger ».

Lourdes Leon sort à poil. La fille ainée de Madonna n’y est pas allée avec le dos de la cuillère : pour se rendre à un défilé, elle a choisi un string et une « robe » - plutôt un entrelac de fils, complètement transparente. Au moins elle n’est pas dans la surconsommation de tissu…

Les exhibos, Kanye West et Bianca Censori sont bannis à vie des bateau-taxis vénitiens : apparemment, il y avait une raison pour laquelle le rappeur avait les fesses à l’air la semaine dernière et elle implique activement sa femme, qui était, heum, à genou devant son mari. Celle-ci, histoire de calmer le jeu avec les Italiens qui commencent à sérieusement voir rouge devant tant d’indécence, se balade maintenant avec un coussin cache-tenue transparente. Apparemment, l’idée d’enfiler un jean et un t-shirt ne lui est pas encore monter au cerveau.

À Lire Aussi

Closer voit Laeticia Hallyday quitter Jalil Lespert et Natalie Portman séparée de Benjamin Millepied; Emmanuel Macron papi-poulise, Brigitte, mamy-bibise; Rihanna &Emily Ratajkowski lancent la mode du salfie; Beyonce pousse royalement Madonna à l’Ehpad

A Venise encore, apparemment, certains s’imaginent que tout est permis : Emma Corin, l’interprète de Lady Di dans The Crown s’est pointée en culotte à la Mostra de Venise sur le tapis rouge. Et l’expression est littérale : la pièce est vert-bouteille en maille, assortie au cardigan et portée par-dessus une paire de collants noirs et un slip Kangourou. Pas vraiment seyant et plutôt loufoque.

Heureusement qu’il y en a pour rattraper le tout : Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont joué le festival version chicissime. En une de Closer, l’ex-couple présidentiel font leur George et Amal Clooney. Ils sont très élégants et souvent coordonnés qu’ils se baignent sur la page, se sèchent en peignoirs blancs ou qu’ils voyagent en bateau bras dessus bras dessous. Et puis, pour fouler le tapis rouge, la mannequin avait choisi une robe décolletée avec traine créé par Valentino, sublime ! Deux heures de sport par jour, ça paye en définitive.

Kourtney Kardashian est rentrée chez elle et son bébé est sauvé. La sœur de kim avait dû être hospitalisée en urgence la semaine dernière et même si on ne sait pas très bien ce qui s’est passé, elle a subi une chirurgie fœtale à 8 mois de grossesse. Pour être à ses côtés, le père, Travis Barker est rentré dare-dare aux Etats-Unis, provoquant l’annulation de plusieurs dates de sa tournée.

Hugues Aufray, 94 ans a finalement épousé sa maitresse, Muriel. Les photos de la cérémonie sont à découvrir dans Paris Match. Renaud, Dave ou encore Jean-Luc Reichmann apparaissent aux côtés du chanteur. Au-delà des 45 annnées qui les séparent, on ne peut pas dire que le gentil couple soit né de la dernière pluie, puisqu’il est resté illégitime pendant près de 20 ans et comme la première épouse a disparu l’année dernière, la place était à prendre. Et puisque plus rien n’a de sens, pourquoi pas la robe blanche et le lâché de colombes ? Et ben oui, pourquoi pas.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco reçoit Albert sur RDV; folle du c.. et violente, Britney Spears divorce; Sophie Davant est mouillophobe ; Gabriel Attal &Olivier Véran ensemble en Corse; 30.000 euros la bouteille de champ’ pour Usher, 60.000 la baignade pour les Macron

Emmanuelle Béart, victime d’inceste, entre 11 et 14 ans. L’actrice a pris la parole dans un documentaire sur le sujet où quatre autres victimes témoignent. Si elle n’a pas dévoilé le nom du bourreau, elle a toutefois insisté : il ne s’agit pas de son père, le chanteur Guy Béart.

Et pour finir avec un nougat de chez Sénéquier : Sophie Tapie, 35 ans est enceinte de son premier enfant. La fille de Bernard est en couple avec le rugbyman Baptiste Germain, 22 ans. Sophie Turner, Sansa Stark dans Game of Thrones et Joe Jonas divorcent après 4 ans de mariage et deux enfants. Hugh Grant lit La Provence et fait le marché à Eygalières. Arielle Dombasle et Julie Depardieu sont BFF depuis 20 ans mais conformes à leur fantaisie, elles continuent de se vouvoyer. C’est l’ambiance délétère de la rédaction de Télématin qui aurait convaincu Julia Vignali de quitter l’émission. Muriel Robin coupe toute relation avec Pierre Palmade : « j’ai aimé pour deux semble-t’il, je ne suis plus son amie. » Le fils de Rihanna, né début aout, s’appelle Riot Rose, soit Emeute-Rose en français. George et Amal Clooney mettent en vente leur propriété du Lac de Côme pour 100 millions de dollars – elle avait été achetée 10 fois moins il y a 20 ans.

À Lire Aussi

Albert de Monaco fête les 20 ans de son (autre) fils sans Charlène; Elisabeth Borne clone son été, Kanye West low-clone Kim K; Madonna retrouve forme humaine &toy boy, Britney Spears se fait lécher cuisse &pied; Benjamin Millepied rechasse Natalie Portman