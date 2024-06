Stéphanie de Monaco reprend le boulot, Yannick Noah les couches; Brigitte Macron tente d’Helmuter la reine Camilla, Timothée Chalamet de tropicaliser Kylie Jenner; Kylian Mbappé s’autolabradorise; Kate Moss boulimise du toyboy, Natalie Portman en goûte un

Unes des hebdos People

Mais aussi : Audrey Fleurot et Inès Reg chamboulent les plans de TF1; Le Roi Charles recrute David Beckham; Kim Kardashian s’enferme pour échapper à ses gosses et Jennifer Lopez annule tout.

Natalie Portman flirte avec un petit jeune à Londres. L ‘actrice américaine, officiellement divorcée depuis le mois de février a été shootée à l’extérieur d’un pub avec Paul Mescal, acteur irlandais de 28 ans. Pas vraiment collés collés, mais très souriants le body langage ne dit pas grand-chose, et à voir la façon dont l’ex de Benjamin Millepied tient sa clope, il est à parier qu’elle ne fume pas tous les jours… On dirait plutôt qu’elle s’est tout juste mise à crapoter pour passer un moment avec lui.

Yannick Noah aura un sixième enfant à l’automne. C’est le scoop de Voici cette semaine : le mag montre une photo du ventre rond de Malika, 32 ans, compagne du tennis man. « Tout le clan Noah (de Joakim, 39 ans à Joalukas, 19) a très bien accueilli la nouvelle de cette grossesse. Ils sont tellement amoureux ! Ils n’habitent pas ensemble, mais il l’emmène partout. » Ah, voilà ce qui l’a fait changer d’avis ! Il y a trois ans, l’ancien sportif clamait « c’est fini. J’ai eu des relations qui se sont toutes terminées. J’aime trop me réveiller le matin, tout seul dans mon jardin. C’est trop bon ». Il fallait donc tenter le célicouple ! Et donc maintenant devenir un céli-papa ?

Happy Birthday Stéphane Bern ! Le docteur ès têtes couronnées du paf se voit offrir la couverture de Point de Vue en compagnie de ses deux teckels. Et pas de son ravissant mari ? Ouf, Yori Bailleres est bien présent et tout en déclaration d’amour pour célébrer notre animateur « plus heureux que jamais » à 60 ans.

Public voit Audrey Fleurot fatiguée : elle est surtout overbookée. L’actrice jongle entre deux tournages, pour continuer à suivre le rythme des épisodes de la quatrième saison de HPI : « elle a bousculé tous les plannings pour réussir à jouer avec Danny Boon ». Dans le mag, on la découvre sur un taxi moto, charlotte sur les cheveux et grosse parka prêtée par le chauffeur. Son emploi du temps donne en effet le tournis et on peut se demander quand elle dort. Mais ça lui va plutôt pas mal, jusqu’ici.

Le Roi Charles recrute David Beckham pour promouvoir l’artisanat anglais. C’est au cours d’une discussion sur leurs ruches que les deux hommes seraient tombés d’accord : l’ex-footballeur a accepté de représenter la King’s Fondation centré sur la consommation durable. L‘ex-footballeur est très porté, ces derniers temps, sur sa production personnelle, relevant fièrement tous les matins les œufs de ses propres poules. L’annonce a donné lieu à la diffusion de plusieurs photos où le mari de Victoria Beckham, en costume de gentleman farmer, a l’air de bien se bidonner aux côtés du souverain.

De son côté, la Reine Camilla a mis un gros vent à Brigitte Macron. Sans doute habituée à donner la main aux petits qui l’entourent, notre Première Dame a tenté d’attraper la mimine de la souveraine dans un moment de recueillement autour du D-Day. Et malgré ses tentatives appuyées, rien n’y fait : la main gantée britannique est restée sagement près du corps de sa maitresse. « Une scène gênante » pour People comme pour CNews. On ne sait pas si elle voulait reproduire l’entente Kohl/Mitterrand, mais c’est raté.

Timothée Chalamet veut sauver son couple. De son propre aveu, il ne s’est pas du tout occuper de Kylie Jenner ces derniers temps, pour cause de beaucoup de travail. Pour tenter de rattraper son idylle, l’acteur veut lui organiser une petite surprise pour son anniversaire et l’emmener en escapade sous les troptiques. Il aurait même mis les sœurs en K dans la confidence pour lui organiser en mode surprise.

Kylian Mbappé préfère le coffre : c’est une drôle de photo qui circule pour commenter le départ du prodige français vers le Real Madrid : à la façon d’un labrador, le joueur, en tenue, a grimpé dans le coffre d’une voiture et s’apprête à le fermer, «c‘est bon les gars, on peut y aller ». Selon Gala, c’est la preuve ultime de son humilité : il n’y avait plus de place à l’intérieur pour rejoindre les chambres après un entrainement avec les bleus, le l’ex PSG ne fait pas d’histoire et monte où il peut… En même temps, dans quelques jours, il rejoindra sa nouvelle maison espagnole : 1200 mètres carrés avec piscine intérieure à 30 minutes de Madrid. Là, il aura toute la place.

Celle-là, en revanche parait bien avoir pris le melon : Inès Reg dicte sa loi à TF1 et ça commence à agacer. Prévue sur le tournage d’une série où avaient été bookés près de 250 figurants, la comédienne est devenue « injoignable » dix jours avant le jour-J. Plus de son, plus d’image afin de repousser la date. « Incompatibilité d’agenda » invoque l’entourage et un gros besoin de se reposer mais Public a bien noté que c’est surtout ses projets persos qui étaient privilégiés. Après avoir montré un visage hautain sur DALS, « très exigeante, ne parlant à personne, ne disant pas bonjour », ça fait beaucoup. La chaine qui aurait aimé trouver sa prochaine Audrey Fleurot commence à parler « d’une erreur de casting ».

Kate Moss enchaine les « dates » : en une semaine, la top britannique s’est affichée avec trois messieurs différents, jeunes ou moins jeunes et pas un seul n’était son régulier, Nicolai von Bismarck. Une boulimie de toyboy qui pourrait bien signer la fin de son histoire avec le descend du Comte du même nom, avec qui elle partageait sa vie depuis près de 10 ans.

Kim Kardashian admet qu’elle ne sait pas dire non à ses enfants et surtout, qu’elle ne veut pas gérer leurs jérémiades. « Ils savent très bien quel bouton pousser, commencent avec une petite larme. Et je leur dis, oui, oui vas-y, prend un i-pad ». La mompreneuse aimerait être plus stricte, mais elle n’y arrive pas. Dans son émission, elle a même raconté qu’elle avait préféré se réfugier dans sa salle de bain, alors que ces 4 marmots devenus hors contrôle, hurlaient et tapaient sur la porte…

L’infidélité de Letizia d’Espagne fait une nouvelle fois la une. Il s’agit toujours de la même histoire : une romance avec le mari de sa sœur, entre 2010 et 2011 mais cette fois, le livre paru, on connait un peu plus de détails. Notamment que le Roi Felipe n’ignorait rien puisque les gardes du corps lui racontaient les allers et venues de son épouse. « Ca l’a brisé ». Ca se comprend.

Rien ne va plus pour Jennifer Lopez. En plus des rumeurs enkystées sur la fin de son mariage avec Ben Affleck, la chanteuse est contrainte d’annuler sa tournée de l’été. Elle avait déjà tenté de réaménager quelques dates pour mieux remplir ses salles, mais ça n’aura pas suffi, les tickets ne se vendent définitivement pas. Son album est un bide et en plus, il parle de son amour transis pour son futur ex-mari… Le public n’a tout simplement pas envie d’écouter ces balivernes.

Et pour finir, avant de faire une tarte au citron : plus jeune, le Prince William pouvait parler des heures avec la mère de Kate, allongé sur un canapé, la tête posé sur ses genoux. Stéphanie de Monaco pose en brassière bleue pour la marque de sa fille, Pauline Ducruet. Naomi Campbell a confirmé que ses deux enfants étaient nés de mères porteuses et qu’elle n’avait jamais cherché de père pour eux. Carla Bruni lutte à l’arme lourde contre son traitement contre le cancer : pour éviter la prise de poids induite par un médicament, elle ne déjeune plus. L’ex-mari de Britney Spears a l’interdiction de parler d’elle, en bien ou en mal. Alors qu’on murmure que Céline Dion pourrait chanter en ouverture des JO, la diva décrit ce que fait sa maladie à sa voix quand elle essaye de chanter : « c’est comme si quelqu’un m’étranglait ».

