Sophie Adenot, nouvelle astronaute française : « le déclic dans ma tête a été de voir le décollage de Claudie Haigneré » ; La Chine dévoile le nouveau design de sa mégafusée pour aller sur la Lune

Arnaud Prost, l'astronaute français de la classe 2022 de l'Agence spatiale européenne (ESA), l'astronaute français de l'ESA Thomas Pesquet et la pilote française Sophie Adenot à Paris le 23 novembre 2022.

Et aussi : Mars est au plus près de la Terre et va disparaître du ciel le 8 décembre ; Comment sont choisis les astronautes et quelles sont les missions qui les attendent ? ; Space Rider, le futur avion spatial sans pilote de l’Europe.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Sophie Adenot, nouvelle astronaute française : « le déclic dans ma tête a été de voir le décollage de Claudie Haigneré »

Ce mercredi 23 novembre, l’Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé la nouvelle sélection qui viendra enrichir son corps d'astronautes. Thomas Pesquet n’est désormais plus le seul Français à bord ! Nous avons deux Français de plus : Arnaud Prost, comme astronaute réserviste, et Sophie Adenot comme titulaire. Portrait

Lire la suite sur Futura Sciences

La Chine dévoile le nouveau design de sa mégafusée pour aller sur la Lune

C’était jusqu'à présent de nature spéculative, désormais c'est officiel. La Chine a opté pour un nouveau design de sa fusée lunaire Long March 9, incluant de la réutilisation. Un premier modèle a été exposé en maquette lors du grand salon de l’air et de l’espace de Zhuhai, au sud du pays, il y a une dizaine de jours.

Lire la suite sur Futura Sciences

Mars est au plus près de la Terre et va disparaître du ciel le 8 décembre

C’est un événement rare qui sera visible partout en France, à l’œil nu sans difficulté, et aussi en pleine ville : une occultation de Mars par la Lune. La Planète rouge va alors disparaître sous vos yeux durant de longues minutes. Quelques jours avant, le 1er décembre, Mars sera au plus près de la Terre

Lire la suite sur Futura Sciences

Comment sont choisis les astronautes et quelles sont les missions qui les attendent ?

Avant d'en arriver à concrétiser son rêve et valider sa sélection, le futur astronaute s'engage dans un véritable marathon. Il ne suffit pas d'être titulaire d'un master en science et d'avoir une bonne condition physique pour devenir astronaute, encore faut-il posséder certains « soft skills » et répondre à de nombreux critères psychologiques. Lorsqu'enfin, après de nombreuses épreuves, le candidat est retenu, il devra suivre une longue formation. L'aventure ne fait que commencer.

Lire la suite sur Futura Sciences

Space Rider, le futur avion spatial sans pilote de l’Europe

Si les États-Unis et la Chine sont les deux seuls pays à disposer d'un avion spatial sans pilote opérationnel, l'Europe devrait faire voler le sien vers la fin de l'année 2024. Space Rider, c'est son nom, est en cours de développement. Il sera seulement utilisé à des fins scientifiques, institutionnelles et commerciales.

Lire la suite sur Futura Sciences